Trump ou Biden: o desfecho de uma eleição histórica; ouça no ‘Estadão Notícias’

Nesta terça-feira, os americanos escolherão o 46º presidente dos Estados Unidos, em uma eleição completamente diferente e histórica. Por causa da pandemia do coronavírus, muitos eleitores votaram de forma antecipada, principalmente pelos correis. Foram mais de 90 milhões de votos não presenciais. De um lado, o republicano Donald Trump tenta a reeleição defendendo a melhora da economia como plataforma de campanha. Já o democrata Joe Biden, acusa o presidente de negligência em áreas como saúde e nas questões raciais. Com boa parte dos votos já decididos, as atenções estão voltadas para os estados como Florida e Pensilvânia, onde não há predileção por um dos dois partidos.

Afinal, quem são Joe Biden e Donald Trump? O que muda para o mundo com o resultado das eleições americanas? Na edição de hoje, conversamos com o professor e coordenador de Relações Internacionais da USP, Felipe Loureiro, e com a correspondente do Estadão em Washington, Beatriz Bulla.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.