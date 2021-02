Donald Trump vai voltar em 2024? Ouça no podcast ‘Estadão Notícias’

No último sábado, 13, o ex-presidente americano Donald Trump foi absolvido pelo Senado no processo de impeachment no qual era acusado de incitação à insurreição e à violência por sua participação nos ataques ao Capitólio.

A absolvição é uma vitória para Trump. Apesar de não estar mais no cargo, ela evita que ele seja impedido de concorrer novamente à Casa Branca nas eleições presidenciais de 2024.

Sete republicanos votaram pela condenação, o maior número de deserções partidárias em processo de impeachment contra um presidente. Agora, as rachaduras do partido estão sob os holofotes. Entre dissidências e retaliações, ficou clara a polarização entre os republicanos que acreditam que o partido deve se distanciar de Trump para sobreviver e aqueles que confiam no trumpismo como caminho.

No episódio de hoje, quem analisa o cenário é a correspondente do Estadão em Washington, Beatriz Bulla, e o professor de política internacional Tanguy Baghdadi, criador do podcast Petit Journal.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Ana Paula Niederauer e Bárbara Rubira

Sonorização/Montagem: Carlos Amaral