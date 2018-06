Tudo sobre a “batalha de Montevidéu” no ‘Estadão Esporte Clube’; ouça

Programa desta quinta-feira, 27, debate não só a brilhante virada dentro de campo (por 3 a 2), mas toda a confusão envolvendo Palmeiras e Peñarol no duelo de ontem (26), no Uruguai. Estão na lista de assuntos: o desabafo do treinador Eduardo Baptista na coletiva de imprensa, a violência pós-jogo no gramado e nas arquibancadas, o tamanho da culpa de Felipe Melo, a postura da diretoria do clube brasileiro, a ausência de atitudes da Conmebol… Enfim, dia de muitas polêmicas e temperatura em alta no programa!

‘Estadão Esporte Clube’ não esquece do Santos e fala sobre a importante vitória sobre o Paysandu, na Vila Belmiro, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Ouça, assine e compartilhe!

Nata de tapa: Felipe Melo desfere soco em uruguaio (Foto: AP)