Um anos depois, Brumadinho luta para vencer o trauma; ouça no ‘Estadão Notícias’

Um ano após o rompimento da barragem de rejeitos de minérios na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, o que se encontra é um lugar que adoeceu, como se a alma de seus habitantes fosse levada junto com a lama. 270 pessoas morreram e 11 estão desaparecidas, para quem ficou a sensação é de impunidade e de vazio deixado pelos entes queridos, vítimas da empresa responsável pela barragem e da fiscalização branda das autoridades responsáveis. Jovens, adultos e crianças sofrem com doenças psiquiátricas adquiridas com o trauma da tragédia e não há certeza sobre o futuro dessas pessoas.

Na edição de hoje, a repórter do Estadão Giovana Girardi, que passou uma semana em Brumadinho, apresenta relatos, sensações, sentimentos e todo o ambiente que viveu em uma cidade que ainda não se recuperou da tragédia, e que está longe de se recuperar.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.