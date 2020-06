Um novo mundo tecnológico que nasce com a pandemia; ouça no ‘Estadão Notícias’

Diversos setores da economia têm sofrido com a chegada do novo coronavírus. Milhões de postos de trabalho foram fechados no mundo por causa das medidas restritivas necessárias para conter a transmissão da covid-19. Em meio ao caos financeiro trazido pela doença, um importante segmento tem se destacado: o da tecnologia. As gigantes deste mercado não só aumentaram sua capacidade de serviços oferecidos – especialmente os usados por empresas e funcionários – , como passaram a contratar trabalhadores temporários para suprir a crescente demanda.

Na edição de hoje, discutimos os impactos da pandemia na tecnologia numa conversa com o editor do Link Estadão, Bruno Capelas. No quadro “Fique em Casa”, Renata Cafardo entrevista o Chef do Buzina Jorge Gonzalez sobre como está encarando o período de quarentena e autoisolamento.

