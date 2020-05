Um papo com o cineasta Jorge Furtado sobre o audiovisual em tempos de pandemia; ouça no podcast ‘Na Quarentena’

No episódio de hoje do podcast ‘Na Quarentena’, entrevistamos o roteirista, cineasta e diretor de TV, Jorge Furtado, que fala de seu mais recente projeto, a série “Todas as Mulheres do Mundo”, inspirada na obra de Domingos de Oliveira e disponível no Globoplay. Furtado está no Rio Grande do Sul, em casa, seguindo os protocolos de isolamento social. Na visão dele, o Brasil vive, infelizmente, “a tempestade perfeita” na tentativa de minimizar os problemas da pandemia do novo coronavírus. Ouça a entrevista no player abaixo.

Cena da série ‘Todas as Mulheres do Mundo’, inspirada na obra de Domingos Oliveira. (Foto: João Miguel Junior/Globo)