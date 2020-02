Um pedaço da Índia conectado com a língua portuguesa; ouça no ‘Estadão Notícias’

Cidade de Vasco da Gama, mirante Dona Paula e ilha de Chorão. Poderia ser no Brasil, em Portugal ou Angola. Mas é no estado Goa, no sudeste da Índia, onde os portugueses chegaram pela primeira vez em 1510 e lá ficaram até 1961. Quase 60 anos após a saída dos colonizadores, a herança no menor estado indiano continua visível: na comida, na música, na arquitetura e até no sotaque dos que falam o português.

Na edição de hoje, o repórter do Estadão, Paulo Beraldo, que esteve na Índia, conta as curiosidades deste lugar e também as impressões sobre o país.

