Um segundo turno marcado pela polarização entre direita e esquerda; ouça no ‘Estadão Notícias’

O segundo turno da eleição presidencial entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) foi marcado pela troca de acusações entre os candidatos e a polarização entre direita e esquerda, já vista no primeiro turno. Um fato extraordinário marcou este período da eleição, o capitão da reserva não aceitou convites para debates.

O segundo turno foi marcado também pela violência e a intolerância de quem manifestava seu voto. Na reta final, as pesquisas mostravam uma pequena oscilação, para baixo, de Jair Bolsonaro. A campanha de Fernando Haddad se animou e passou acreditar na virada.

Acompanhe nesta reportagem especial a cronologia dos principais acontecimentos da campanha, do segundo turno, para a Presidência da República. Ouça no player acima.

Ficha técnica:

Apresentação: Emanuel Bomfim

Roteiro: Clara Rellstab

Produção: Gustavo Lopes

Montagem: Carlos Amaral

