Universidades públicas devem cobrar mensalidade? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Recentemente, o vice-presidente Hamilton Mourão trouxe uma velha discussão de volta: cobrar ou não mensalidade em universidades públicas? Segundo ele, é preciso pensar “seriamente” na possibilidade de estudantes com melhores condições financeiras pagarem para frequentar as federais. O presidente Jair Bolsonaro já se posicionou contra essa proposta. O artigo 206 da Constituição garante a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Já existe uma PEC na Câmara dos Deputados para que a cobrança seja feita, menos para alunos carentes. Em São Paulo, também existe uma proposição de criar mensalidades na USP, Unicamp e Unesp, com o objetivo de diminuir a participação do Estado no orçamento dessas instituições.

Afinal, cobrar mensalidade em universidades públicas diminui distorções sociais ou as aumenta? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com a Diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais, da FGV, e ex-diretora de educação do Banco Mundial, Cláudia Costim, e com o deputado Daniel José (NOVO), vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de São Paulo.

