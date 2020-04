UTIs no Brasil: como funcionam e qual seu preparo para pandemia do coronavírus? Ouça no podcast ‘Estadão Notícias’

Em meio à pandemia do novo coronavírus, o sistema de saúde do Brasil corre contra o tempo: haverá leitos de UTI suficientes para todos os pacientes graves acometidos pela doença? Governos estaduais se mobilizaram para montar hospitais de campanha, visto que a rede pública e privada não deverão suportar a alta demanda por tratamento intensivo. Um equipamento, em especial, é fundamental que esteja disponível (e funcionando) nas UTIs: o respirador mecânico. A dificuldade respiratória é um dos sintomas mais graves e comuns em pacientes que lutam contra o coronavírus.

Edição de hoje do podcast conversa com diversos especialistas para explicar o funcionamento de uma UTI, como elas estão distribuídas pelo Brasil e o que pode ser feito para não chegarmos ao estágio da Itália e Espanha, que não tinham leitos suficientes para todos os pacientes. Participam do programa: Presidente do Comitê de Insuficiência Respiratória e Ventilação Mecânica da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, Jorge Luis Valiatti; o coordenador do curso de especialização em Administração Hospitalar e de Sistemas de Saúde da FGV, Walter Cintra; e o responsável pela UTI do Hospital do Coração em São Paulo, Edson Romano.

