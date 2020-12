Vacina obrigatória e o destino de Ernesto Araújo; ouça no ‘Estadão Notícias’

A edição desta sexta-feira, 18, do ‘Estadão Notícias’ discute os principais assuntos que foram destaques na semana e que envolvem os três poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário. Por isso, convidamos os setoristas que cobrem essas esferas de poder para trazer análises, informações e os bastidores. Entre os temas abordados nesta conversa está o Supremo Tribunal Federal (STF), que se colocou a favor da vacinação obrigatória contra o novo coronavírus. Por 10 a 1, o tribunal entendeu que, em caso de inércia da União, Estados e municípios podem decidir sobre a obrigatoriedade da imunização e até impor restrições para quem se recusar a ser vacinado. A medida, contudo, não significa vacinação à força, sem o consentimento do indivíduo. Além disso, o futuro do chanceler Ernesto Araújo dentro do governo. O ministro colheu uma importante derrota nessa semana no Senado e está pressionado. Bolsonaro estaria disposto a mudar os rumos da política externa brasileira?

Participam desta edição os repórteres do Estadão em Brasília Jussara Soares, que acompanha o Executivo e o Palácio do Planalto, Rafael Moraes Moura, que se dedica ao Judiciário, e Felipe Frazão, que faz a cobertura do Congresso Nacional.

