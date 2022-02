Vacinação infantil: por que a fila não anda? Ouça no podcast ‘Estadão Notícias’

A vacinação infantil contra a covid-19 começou de forma muito lenta no Brasil. O atraso para o início da imunização, mesmo com a vacina já aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a falta de imunizantes e a desinformação e desincentivo por parte do governo e do presidente Bolsonaro à vacinação das crianças, só agravam este cenário.

Em um levantamento feito pelo Estadão junto aos governos estaduais mostra que, no início da semana passada, cerca de 1,9 milhão de crianças tinham sido vacinadas no Brasil, o que equivale a apenas 10% do público-alvo. Até a última terça-feira, o governo federal tinha distribuído 8 milhões de doses para imunizar as 20 milhões de crianças brasileiras.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o SUS teria capacidade de vacinar 2,4 milhões de pessoas por dia e este número foi atingido diversas vezes durante a campanha de imunização de adultos contra a covid-19. Em 15 dias de campanha, o país teria capacidade de imunizar 75% do público alvo, mas fez só 10%. Nesse ritmo a campanha levará seis meses.

No episódio do podcast desta segunda-feira, 07, vamos conversar sobre os dados da vacinação infantil no país, numa apuração exclusiva do Estadão, com a repórter de Infografia, Mariana Hallal. O episódio ainda contém depoimentos com a opinião de especialistas sobre o assunto.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Jefferson Perleberg, Julia Corá, Gabriela Forte e Mariana Hallal

Montagem: Moacir Biasi

(Foto: Carla Carniel/Reuters)