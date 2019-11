Vale a pena comprar na Black Friday? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Nesta sexta-feira, brasileiros vão reservar uma parte do seu dia para ficar de olho nas ofertas de produtos durante a Black Friday. No país, desde 2010, a data é uma das mais importantes para o comércio. Com descontos que chegam a 70%, o “festival de ofertas” recebe muitas reclamações de consumidores que se sentem lesados na hora de efetuar a compra. Os golpes também são comuns neste dia.

Na edição de hoje, conversamos com especialista em direito do consumidor, José Luis Dias da Silva, o educador financeiro, Reinaldo Domingos, o diretor da ClearSale, Omar Jarouche, e o diretor do Compre&Confie, André Dias.

