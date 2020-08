Bolsonaro e o PSL vão reatar? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Jair Bolsonaro saiu do PSL colecionando inimigos e dividindo o partido entre aqueles que o apoiavam e os que estavam ao lado do presidente da legenda, Luciano Bivar. O presidente e seus aliados cobravam uma transparência maior da sigla em relação ao fundo partidário. Já os “bivaristas” acusavam o chefe do Executivo de tentar tomar o PSL para si. Com isso, Bolsonaro se desfiliou e anunciou a criação de um novo partido, que até agora não saiu do papel. Mas, para quem tem pretensões em se reeleger, formar uma base eleitoral sólida nos estados e municípios é essencial. Por isso, existe uma possibilidade do presidente retornar ao PSL, mas isso depende de muitas conversas e uma trégua com Luciano Bivar.

Afinal, o que está em jogo nessa possível reconciliação? Quais as imposições para que isso aconteça? Essa volta escancara a falta de comprometimento ideológico? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com o líder do PSL no Senado, Major Olímpio, e com o cientista político Humberto Dantas.

