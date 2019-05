Van Hattem: “Não sou líder informal nem formal do governo”; ouça entrevista no ‘Estadão Notícias’

Uma liderança improvável do governo Jair Bolsonaro surgiu na Câmara dos Deputados. Diante dos problemas de articulação política da bancada do PSL, partido do presidente, o protagonismo na defesa de pautas, como a reforma da Previdência, foi assumido pelo jovem deputado e líder do partido Novo, Marcel Van Hattem, eleito pelo Rio Grande do Sul.

Defensor do liberalismo econômico, o parlamentar se mostrou alinhado também com pautas ideológicas defendidas por Jair Bolsonaro e seus filhos. Com isso, conquistou espaço dentro do governo, mas ganhou inimizades no Congresso Nacional. Apesar deste protagonismo, o deputado rejeita a ideia de que seja “um líder informal do governo” em entrevista a este programa. Ouça no player acima.

Van Hatten ainda comenta a influência de Olavo de Carvalho sobre a gestão Bolsonaro. Ele também foi um dos alunos do escritor e diz que o autoproclamado filósofo teve papel central em sua formação “no combate à esquerda, ao comunismo e ao socialismo.”

Confira ainda os comentários de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”.

