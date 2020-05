Vazios ou à beira do colapso? Como estão hospitais particulares? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Enquanto hospitais públicos no Brasil estão quase em colapso pela falta de leitos, a realidade das unidades particulares é bem distinta pelo País. Estados como Amazonas e Rio de Janeiro estão no limite nas duas redes de atendimento. Já em outros locais, como São Paulo, hospitais privados surgem como alternativa de novos leitos para pacientes com o novo coronavírus. A Prefeitura da capital paulista, por exemplo, publicou um edital em que solicita 100 leitos de UTIs na rede particular de saúde que opera na cidade. O hospital receberá uma diária fechada de R$ 2.100 para cada paciente que atender. Afinal, qual é a realidade das unidades privadas de saúde? Os valores oferecidos pelo poder público são suficientes?

Na edição de hoje, vamos conversar com o presidente da Confederação Nacional de Saúde, que representa mais de 6 mil hospitais privados, Breno Monteiro, e com o diretor de Governança Clínica do Hospital Sírio Libanês, Fernando Ganem. No quadro “Fique em Casa”, Renata Cafardo entrevista a percussionista Lan Lanh, sobre como está encarando o período de quarentena e autoisolamento.

