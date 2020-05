Vecina: “Continuamos sem liderança nacional contra a Covid-19”; ouça no ‘Estadão Notícias’

Testes, isolamento, SUS, desigualdade social… Todos esses assuntos fazem parte da nova coluna do Estadão conduzida por um dos maiores sanitaristas do país: Gonzalo Vecina Neto. No seu espaço quinzenal, o professor do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Universidade de São Paulo debate as ações realizadas pelo Ministério da Saúde e propõe medidas como uma fila única de UTIs incluindo hospitais públicos e particulares, com foco na desigualdade social que assola nosso país.

Na edição de hoje, vamos aprofundar esses assuntos com o novo colunista do Estadão, o médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto. No quadro “Fique em Casa”, Renata Cafardo entrevista Floriano de Azevedo Marques, diretor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da USP, sobre como está encarando o período de quarentena e autoisolamento.

