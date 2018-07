Vera Magalhães: Fator corrupção vai mesmo pesar na hora do voto? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Com o início das convenções nacionais partidárias, o cenário político/eleitoral passa a ter um horizonte menos turvo. As siglas necessariamente precisam fechar suas alianças e definir seus candidatos. Uma negociação que leva em conta, essencialmente, a projeção de partilha de poder. E, segundo essa lógica, o pré-candidato Geraldo Alckmin (PSDB) desponta como o principal player a partir de agora. Unido com o “centrão”, o ex-governador de SP dispõe de capilaridade e mais tempo de TV. Coloca, portanto, em prática as velhas estratégias políticas para tentar melhorar seu desempenho, que vinha empacado até agora nas pesquisas eleitorais.

O plano, mesmo legítimo, vai funcionar? Num contexto em que a classe política tradicional é rejeitada, como explicar o apoio de partidos de natureza fisiológica? Fizemos essas perguntas para a jornalista e colunista do Estadão e do BR18, Vera Magalhães, convidada de hoje do programa. Ouça no player acima.

Edição desta segunda-feira, 23, conta ainda com a tradicional agenda econômica da semana, com os comentários da editora do Broadcast, Silvia Araujo. Fechamento do semestre e intensas oscilações no mercado financeiro estão entre os destaques.

Confira também o comentário de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.