Vera Magalhães: novo embate entre PT x PSDB cada vez mais distante; ouça no ‘Estadão Notícias’

Pesquisa Ibope/Estadão/TV Globo sobre a corrida presidencial divulgada ontem (06) apresenta consolidação da liderança de Jair Bolsonaro (PSL), com 22% das intenções de voto, e um empate na segunda posição entre Marina Silva (Rede) e Ciro Gomes (PDT), ambos com 12%. Em relação a última pesquisa do mesmo instituto, Ciro teve a maior ascensão, subindo três pontos percentuais. Bolsonaro somou dois pontos e Marina ficou estagnada. Geraldo Alckmin (PSDB), agora com 9%, e Fernando Haddad (PT), com 6%, oscilaram positivamente dois pontos em relação ao último levantamento.

No pelotão de baixo, João Amoedo e Henrique Meirelles apresentaram crescimento. O candidato do Novo saiu de 1% para 3% das intenções de voto, enquanto o emedebista ganhou um ponto, chegando aos 2%. Alvaro Dias (Podemos) se manteve com os mesmo 3% da pesquisa anterior. Guilherme Boulos (PSOL), Vera (PSTU) e João Goulart Filho (PPL) seguiram no mesmo patamar de 1%. Já Cabo Daciolo (Patriota) e José Maria Eymael (DC), que tinham 1% das intenções, agora aparecem zerados. Brancos e Nulos somam 21%, abaixo dos 29% do último levantamento.

Para comentar esta nova fotografia do cenário eleitoral, conversamos com Vera Magalhães, colunista do Estadão e integrante do BR18, site que cobre as eleições no Estadão. Ouça no player acima!

O Ibope ouviu 2.002 eleitores, em 142 municípios, entre os dias 1º e 3 de setembro. A margem de erro do levantamento é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, e o intervalo de confiança é de 95%. Isso significa que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro.

O registro na Justiça Eleitoral foi feito sob o protocolo BR‐05003/2018. Os contratantes foram o Estado e a TV Globo.

Na coluna “Direto Ao Assunto”, José Nêumanne Pinto comenta as declarações do novo presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a insistência do PT na candidatura do ex-presidente Lula.

