Vera Rosa comenta que apoiadores de Luciano Bivar veem Operação como retaliação

Durante as férias de Eliane Cantanhêde, Vera Rosa participa do quadro Direto de Brasília desta terça-feira, 15, e comenta Operação Guinhol para apurar supostas fraudes na aplicação de recursos destinados a candidaturas femininas em Pernambuco. O deputado federal Luciano Bivar, chefe do partido do presidente Jair Bolsonaro, está entre os alvos da ação, que cumpre nove mandados de busca expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado.

Vera Rosa conversa ao vivo com Haisem Abaki e Carolina Ercolin, no Jornal Eldorado, da Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, das 9h às 9h30.