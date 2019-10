Vera Rosa: “Na prática quase todo mundo vai ter que trabalhar mais para se aposentar”

Durante as férias de Eliane Cantanhêde, Vera Rosa participa do quadro Direto de Brasília desta terça-feira, 22, e comenta a votação da reforma da Previdência. A reforma foi aprovada em primeiro turno no dia 1.º, com um placar de 56 votos favoráveis e 19 contrários. Para o segundo turno, o governo precisa de 49 votos. Desde que a medida chegou ao Senado, os parlamentares retiraram trechos do texto acumulando uma desidratação de R$ 133 bilhões na economia de uma década. Senadores ouvidos pela reportagem afirmam que as mudanças já chegaram ao “limite”.

