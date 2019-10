Durante as férias de Eliane Cantanhêde, Vera Rosa participa do quadro Direto de Brasília. Nesta terça-feira, 22, ela comenta a votação da reforma da Previdência, que já foi aprovada em primeiro turno com um placar de 56 a 19. Para o segundo turno, o governo precisa de 49 votos.

Vera Rosa conversa ao vivo com Haisem Abaki e Carolina Ercolin, no Jornal Eldorado, da Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, das 9h às 9h30.