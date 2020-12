Virou novela: quando terá fim eleição nos EUA? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O Colégio Eleitoral americano confirmou, nesta semana, a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Esse era o último estágio da oficialização da derrota de Donald Trump. Mas, o republicano promete lutar até o último minuto para tentar cancelar o pleito. Sua última investida será no Congresso, onde serão contados os votos do Colégio Eleitoral. Pela lei, basta que um deputado e um senador assinem uma objeção por escrito ao resultado de um estado para que a sessão conjunta seja suspensa e cada Câmara se reúna para debatê-la e votá-la. Mas, até os partidários de Trump admitem que a tentativa tenha poucas chances de vingar. Com isso, os presidentes de Rússia, México, e o brasileiro Jair Bolsonaro reconheceram a vitória do democrata.

Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com a correspondente do Estadão em Washington, Beatriz Bulla, e com o professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, Felipe Loureiro.

