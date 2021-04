Visitamos Serrana, a ‘cidade imunizada’; ouça no ‘Estadão Notícias’

O sonho de ser imunizado e ver o número de casos graves e mortes pela covid-19 diminuírem já é uma realidade no pequeno município de Serrana, no interior de São Paulo. A cidade, que fica a 315 quilômetros da capital paulista, foi escolhida pelo Instituto Butantan, governo do Estado e Universidade de São Paulo, para um estudo sobre os efeitos da vacinação em massa na população adulta. Ao todo, 27.160 mil habitantes acima de 18 anos receberam as duas doses da Coronavac, em uma campanha que terminou no último domingo.

Os resultados preliminares do “Projeto S” mostram uma queda acentuada nos casos de contaminação pela covid-19 em Serrana (SP). De acordo com a prefeitura, não há registros de casos graves e intubação na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e na Santa Casa da cidade, nesta última semana.

Afinal, que projeto é esse que foi implantado em Serrana (SP)? A repórter da TV Estadão, Iolanda Paz, foi até o município e nos conta sobre esse estudo e traz depoimentos de profissionais da saúde, e da população da cidade, sobre os efeitos da imunização em massa.

