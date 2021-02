Vitória de Flávio Bolsonaro e a ‘PEC da Blindagem’; ouça no ‘Estadão Notícias’

O senador Flávio Bolsonaro, filho “01” do presidente, obteve nesta semana uma importante vitória na Justiça. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) anulou a quebra do sigilo bancário e fiscal do parlamentar no âmbito das investigações das “rachadinhas”, quando o político era deputado estadual no Rio de Janeiro. A decisão é também uma vitória política para Jair Bolsonaro, que vê a denúncia contra seu filho mais velho ser esvaziada. O escândalo é um dos obstáculos mais incômodos na tentativa do presidente se reeleger em 2022.

Na Câmara dos Deputados, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de prender o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) não caiu bem. Os parlamentares reagiram ao que consideram uma interferência direta do Judiciário no Legislativo, e colocaram em discussão a chamada “PEC da Blindagem”, que visa aumentar a imunidade parlamentar perante decisões da Justiça.

Esses são os temas que guiam nossa conversa quinzenal do “Poder em Pauta” com os repórteres que acompanham o dia a dia dos três Poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário. Participam no episódio de hoje do Estadão Notícias Rafael Moraes Moura e Felipe Frazão, diretamente de Brasília.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Ana Paula Niederauer, Bárbara Rubira e Gustavo Lopes

Sonorização/Montagem: Carlos Amaral