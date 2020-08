Vozes da Retomada Verde #1: Uma jovem surfista na ONU e por que a retomada interessa a todos

A partir desta quarta-feira, 26, você ouve aqui a série de podcasts “Vozes da Retomada Verde”, parte de um projeto do Estadão para mostrar como economia e meio ambiente podem se conectar para promover a tão necessária recuperação global pós-pandemia. Ao longo de quatro semanas, vamos abordar temas como mudanças climáticas, política, sustentabilidade, cidades e crescimento econômico, e explicar de que maneira eles estão interligados. Também vamos apresentar quem são os personagens envolvidos nesse movimento, desde as novas vozes da juventude em ascensão até os especialistas mais experientes e pioneiros no assunto.

Neste primeiro episódio, você vai entender o que é o conceito da Retomada Verde e por que é tão importante discuti-lo neste contexto. Vai conhecer ainda um pouco da trajetória de Catarina Lorenzo, baiana de 13 anos que é uma das vozes que levam o ativismo ambiental do Brasil pelo mundo.

O novo podcast é publicado no mesmo canal do “Estadão Notícias” e pode ser seguido nas plataformas de streaming Spotify e Deezer; no Google Podcasts, Apple Podcasts e em qualquer agregador de podcasts.

Greta do Brasil? A jovem surfista e ativista ambiental baiana, Catarina Lorenzo (Foto: Arquivo Pessoal)