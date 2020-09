Vozes da Retomada Verde #2: Qual o papel da política? Ouça nova edição do podcast

No segundo episódio da série “Vozes da Retomada Verde”, você vai entender o papel da política em uma reconstrução econômica mais conectada com as questões ambientais. Também vai conhecer um pouco da trajetória de Ian Coelho, jovem universitário de Brasília que vem se consolidando como uma voz importante do ativismo ambiental no País.

O episódio traz, ainda, entrevistas com políticos e especialistas, que vão guiar você pelos principais pontos do Green New Deal americano e do Green Deal europeu, que prometem fortes investimentos para garantir que o desenvolvimento e a recuperação econômica incluam o meio ambiente na equação, além de mostrar como o Brasil vem lidando com a Retomada Verde. Ouça no player acima.

O novo podcast é publicado no mesmo canal do “Estadão Notícias” e pode ser seguido nas plataformas de streaming Spotify e Deezer; no Google Podcasts, Apple Podcasts e em qualquer agregador de podcasts.