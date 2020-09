Vozes da Retomada Verde #4: Economia se une à pauta ambiental

No quarto e último episódio da série “Vozes da Retomada Verde”, você vai entender como a economia vem se integrando à pauta ambiental, um fenômeno que acontece no mundo todo. Morando em Lisboa, o estudante e ativista paraense Abel Rodrigues, uma das nossas vozes, acompanha de perto as pressões internacionais pela preservação da Amazônia.

Uma situação que ameaça, inclusive, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O governo brasileiro também vendo sendo cobrado aqui no País, por grupos empresariais e setores do agronegócio, além de ex-ministros da Fazenda e entidades e organizações econômicas.