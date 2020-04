Wagner Moura: ‘Pandemia tem exposto a fragilidade das lideranças mundiais’; ouça entrevista no podcast ‘Na Quarentena’

No episódio desta quinta (16) do podcast ‘Na Quarentena’, tudo sobre “Sérgio”, cinebiografia do diplomata Sérgio Vieira de Mello – uma ótima pedida para esse período de quarentena, por sinal. O ator Wagner Moura, que interpreta o brasileiro no longa-metragem da Netflix (estreia nesta sexta-feira, 17, na plataforma), conversou com a reportagem sobre os desafios de fazer este papel e sobre a importância/legado de Sérgio. Ouça no player abaixo.

Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Washington, fala sobre o legado do diplomata biografado. No “Estadão Recomenda” de hoje, uma dica de João Abel, social media e editor do “Drops Estadão”.

O podcast, disponibilizado no feed do “Estadão Notícias”, está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e no site do Estadão. Para encontrá-lo, basta procurar por Estadão Notícias no seu agregador favorito.

(Foto: Divulgação/Netflix)