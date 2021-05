Yanomamis sob ataque de garimpeiros: entenda o conflito; ouça no ‘Estadão Notícias’

Garimpeiros ilegais em busca de ouro estão invadindo terras indígenas, no interior de Roraima. Como resposta, os Yanomamis estão reagindo aos ataques, e este conflito tem provocado mortes e levado medo ao povo que vive na Comunidade Palimiú.

As lideranças indígenas pedem às autoridades, e ao governo federal, a instalação de um posto avançado emergencial da Polícia Federal, com o objetivo de manter a segurança no local e no Rio Uraricoera, por onde os garimpeiros têm chegado à margem das comunidades.

A Fundação Nacional do Índio (Funai), declarou que acompanha, junto às autoridades policiais, a apuração de “suposto conflito”, ocorrido recentemente na Terra Indígena Yanomami, em Roraima. A Justiça Federal de Roraima determinou à União a manutenção de efetivo armado de forma permanente na Comunidade Palimiú para evitar novas invasões.

Para entender o que acontece em território Yanomami, e qual tem sido a posição das autoridades, no episódio de hoje, vamos conversar com o vice-presidente da Associação Yanomami Hatukara, Dário Kopenawa Yanomami, e com o repórter do Estadão, André Borges.

