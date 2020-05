Zélia Duncan: “Estamos reaprendendo a trabalhar”; ouça no podcast ‘Na Quarentena’

As medidas de isolamento social para conter o avanço da covid-19 acertaram em cheio na dinâmica profissional de artistas da música. Os shows, principal meio de faturamento, mas que pressupõe aglomerações, deixaram de existir. E não sabe ao acerto quando e como será o retorno. Em meio a esse caos, as lives se tornaram a principal alternativa para manter contato direto com seu público, mesmo que a distância.

Episódio de hoje do podcast ‘Na Quarentena’ apresenta um divertido bate papo de Emanuel Bomfim e Leandro Cacossi com a cantora Zélia Duncan. Ela fala sobre esse “novo normal”, as lives e como ela tem enfrentado esse período de quarentena sem o palco e as turnês.

No quadro “Estadão Recomenda”, a dica de hoje é do repórter na sucursal do Rio, Márcio Dolzan.

O podcast, disponibilizado no feed do “Estadão Notícias”, está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e no site do Estadão. Para encontrá-lo, basta procurar por “Estadão Notícias” no seu agregador favorito.

