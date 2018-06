Estadão Rio

Mesmo na crise, hotéis do Rio celebram ocupação de quase 80% no réveillon

Em meio à crise do Estado, o setor hoteleiro do Rio inicia 2017 comemorando uma ocupação muito próxima da registrada no réveillon de 2015. Os hotéis fecharam 2016 com 78% de quartos vendidos, segundo levantamento da Associação de Hotéis do Rio (ABIH-RJ). A cidade recebeu no período 865 mil turistas, que movimentaram a economia carioca