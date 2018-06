Após 4 anos, Praça Mauá reabre neste domingo com shows

Quatro anos após ser fechada para obras do Porto Maravilha, a Praça Mauá, no centro do Rio, reabre com festa às 9h30 deste domingo (06). A programação gratuita se estende durante todo o dia e inclui shows musicais com blocos carnavalescos, roda de chorinho, capoeira, feira gastronômica com quituteiras tradicionais da Região Portuária e food trucks, artesanato, apresentações teatrais, oficina de poesia e distribuição de balões para a garotada.

A reinauguração marca a reocupação da praça, que ganhará programação cultural constante. Revitalizada e transformada em esplanada, a Praça Mauá foi prolongada até a beira da Baía de Guanabara.

Confira a programação:

Eventos grátis

9h30 – Apresentação de blocos e escolas de samba da região portuária (Vizinha Faladeira e Liga dos Blocos da Zona Portuária)

11h – Samba na Praça, com o grupo Choro da Pedra do Sal

13h – Encenação do espetáculo “Chegança do Almirante Negro na Pequena África”, pela Cia de Mysterios e Novidades

14h – Forma das Palavras na Praça, atividade promivoda pelo Museu de Arte do Rio

14h – Roda de capoeira

15h – encenação do espetáculo “Modesta Proposta Gourmet”, pela Cia EnvieZada

Atividades ao ar livre

durante todo o dia – Gastronomia com Movimento Sabores do Porto e cinco caminhões de Food Truck (Frites, Nômade, Carolinas, Sudtruck e Biboca)

das 9h30 às 14h – Maquiagem artística para crianças, oficinas de arte com balões e distribuição de balões

Fechamento da avenida Rio Branco

Das 7h às 18h deste domingo (6), a Avenida Rio Branco será interditada e transformada em área de lazer. Será implantado esquema especial de trânsito, com dois cruzamentos da avenida abertos, nas avenidas Beira-Mar e Presidente Vargas, onde o trânsito será controlado por agentes da CET-Rio.

Novo posto de informações turísticas

A Riotur vai inaugurar a partir de segunda-feira (7) um novo centro de informações turísticas em frente à Praça Mauá, dentro do prédio do Touring Club, no Terminal de Cruzeiros Marítimos. A loja funcionará das 9h às 17h, de segunda-feira a sábado.

O posto oferecerá aos visitantes material sobre a cidade e dicas dos principais pontos turísticos, restaurantes, hotéis e demais serviços.

O projeto Porto Maravilha

Em 2009, uma lei municipal criou a Operação Urbana Consorciada da Região Portuária do Rio de Janeiro. Trata-se de um projeto para reestruturar uma área de 5 milhões de metros quadrados situada na Região Portuária e que tem como limites as Avenidas Presidente Vargas, Rodrigues Alves, Rio Branco e Francisco Bicalho.

Desde então estão sendo realizadas obras como a demolição do Elevado da Perimetral, transformação da Avenida Rodrigues Alves em via expressa, criação da Via Binário do Porto, construção de novas redes de água, esgoto e drenagem, urbanização do Morro da Conceição e restauração dos Jardins Suspensos do Valongo.

O plano também inclui projetos de impacto cultural, como a construção do Museu de Arte do Rio (MAR), inaugurado em março de 2013 na Praça Mauá, e o Museu do Amanhã, que será inaugurado ainda este ano no Píer Mauá.

Entre as intervenções viárias, a Via Binário do Porto foi inaugurada em 2 de novembro de 2013, e as mudanças na Avenida Rodrigues Alves estão em curso. Ela será transformada em via expressa com 6,8 km de extensão e três faixas em cada sentido, e vai ligar a Avenida Brasil, a Ponte Rio-Niterói e o Aterro do Flamengo. Três quilômetros serão percorridos no subterrâneo – está sendo escavado um túnel que vai ligar o Armazém 8, na Avenida Rodrigues Alves, à Praça XV, e será o maior túnel rodoviário urbano do País.