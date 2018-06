Após vazamento, áreas da Biblioteca Nacional reabrem nesta terça

A Biblioteca Nacional, no centro do Rio, reabre nesta terça-feira, 10, a área de exposições e o salão de Obras Gerais, fechados por causa de um vazamento de água que atingiu a instituição no feriado de Finados. O acidente ocorreu no terceiro andar da biblioteca, quando um registro se rompeu. A água escorreu pelas paredes até os pisos inferiores. No segundo, atingiu o salão de Obras Gerais, molhando caixas de livros que ainda não haviam sido catalogados. No primeiro, encharcou o tapete da sala onde está a exposição Rio450, com imagens de Augusto Malta e Alair Gomes e um livro de Padre Anchieta, um dos fundadores de São Paulo. Essas obras não foram afetadas.

De acordo com a assessoria de imprensa da instituição, o vazamento começou na segunda-feira, dia 2. A equipe de brigadistas percebeu o vazamento, fechou o registro de água e comunicou a direção da BN. Eles também retiraram os quadros das paredes, evitando danos maiores. Na terça-feira, 3, técnicos da biblioteca iniciaram o trabalho para secar os livros atingidos – usaram mata-borrões, circuladores de ar e desumidificadores. O acidente foi noticiado pelo jornal O Globo neste sábado, 7. A assessoria de imprensa informou que a direção avaliou não ser necessário tornar público o ocorrido porque não houve dano ao acervo permanente. Segundo a Associação de Servidores da Biblioteca, o vazamento começou no domingo (1) e não na segunda.

Os livros afetados são recém-lançados e enviados para a biblioteca, que faz o depósito legal de todas as obras publicadas no País. Também foram atingidas caixas com doações, que ainda não haviam sido analisadas. O trabalho de recuperação das obras já terminou, segundo a assessoria. Os setores de Obras Raras e Iconografia e o chamado Acervo Especial ficam longe do local em que ocorreu o vazamento.

Ainda não se sabe a causa do estouro do registro. Luciana Muniz, presidente da Associação de Servidores da Biblioteca, diz que o encanamento está ligado ao sistema de ar condicionado, que é da década de 1980. “É uma instalação inapropriada para uma biblioteca, porque utiliza água para refrigeração. Se o prédio tem vistoria regular, engenheiro responsável, nós da associação desconhecemos isso”, afirmou.Segundo ela, o vazamento começou no domingo (1) e as obras ficaram molhadas até terça, quando teve início o procedimento de secagem. “Os vigias não são os primeiros na cadeia de gerenciamento de risco e eles não tinham a lista de integrantes da equipe de gerenciamento de risco. Ninguém da direção ou das chefias foi convocado”, reclama Luciana.

Em 2012, vazamento no duto de ar condicionado afetou o armazém de periódicos, que ficou alagado. Jornais e revistas, alguns do início do século XX, foram atingidos. A Biblioteca Nacional passa por reforma geral desde o ano passado. A previsão é de que as obras terminem em 2017, mas, de acordo com Luciana, os trabalhos estão interrompidos. “Fizeram a claraboia, o telhado e depois pararam as obras. É preciso um plano para salvar a Biblioteca Nacional, que tem acervo de valor incalculável, e esse plano inclui obras estruturais para um prédio que começou a ser construído em 1907 e foi inaugurado em 1910”.