Aulas de stand-up paddle, slackline e voo livre são opções no Rio

Por Marcio Dolzan e Ronald Lincoln Jr.

A onda de calor que tomou conta do Rio e lotou as praias da capital fluminense nos últimos meses parece ter influenciado na disseminação de um esporte na água. O stand-up paddle, modalidade em que os praticantes ficam em pé em uma prancha e navegam com o auxílio de um remo, é cada vez mais praticado, especialmente em Copacabana. No fim das tardes, é possível ver dezenas de prancha na água ao mesmo tempo. Já fora da água, o slackline e o voo livre também surgem como opções diferentes para curtir a paisagem do Rio praticando um esprote

Não é necessário ser um expert para praticar o stand-up paddle. Se o intuito é apenas o lazer ou curtir um passeio tranquilo algumas dezenas de metros mar adentro, é possível subir na prancha e sair remando com algumas poucas instruções (e algum preparo físico).

O serviço é oferecido nas praias do Rio de Janeiro. Os iniciantes têm uma breve aula na areia e vão para o mar na companhia de um instrutor por valores a partir de R$ 30 reais (meia hora). “É um esporte bem fácil. A gente dá instrução na areia e, depois, na água, em 15 minutos a pessoa já consegue ficar em pé”, diz Jorge Soares, que aluga pranchas no Posto 6, em Copacabana.

Um instrutor fica sempre dentro da água para auxiliar os iniciantes, e coletes salva-vidas são disponibilizados para quem tiver interesse. A idade dos praticantes é das mais variadas – crianças e pessoas com mais de 60 anos também se aventuram. Dificilmente a experiência se resume a uma única vez, e com o tempo é possível até mesmo fazer trajetos longos, em grupos.

Fora da água, o slackline, que se assemelha à corda bamba, é outro esporte que toma conta da orla carioca neste período. Para praticar é preciso apenas de uma fita elástica (a partir de 15 metros) e dois pontos rígidos para amarrá-la. Geralmente os praticantes usam os troncos de árvores, com os cuidados para não danificá-las, ou postes. Há duas modalidades principais. Em uma, são realizadas manobras radicais, na outra, mais relaxante, a prática adaptada de Yoga.

“O slackline é um esporte que desenvolve o equilíbrio, concentração, melhora a postura, superação de fobias. Além de emagrecer bastante”, explicou o professor José Helu, que atua nas praias da zona sul. Segundo ele, são necessárias, no mínimo, três aulas para ter um conhecimento básico do esporte.

A Pedra da Gávea, em São Conrado, é um ponto ideal para a prática de parapente e asa delta. De lá, são ministrados voos duplos de instrução, que aliam a adrenalina da atividade à bela vista das praias do litoral da zona do sul. Algumas das escolas credenciadas oferecem inclusive um serviço de fotografia e filmagem do passeio.

O voo duplo de instrução só é permitido para pessoas com idade a partir 18 anos, ou maiores de 16 anos, com autorização dos responsáveis. Além disso, é necessário pagar uma taxa de cadastro de R$30 ao Clube São Conrado de Voo Livre, que administra o local.

SERVIÇO

STAND-UP PADDLE

Valores a partir de R$ 30 (meia-hora)

– BRSup – (21) 98096 2227 / 97442 6479 – Copacabana – Posto 5

– Surf Rio – (21) 99438-2980 / 9180-2287 / 8598-8418 – http://www.surfrio.com.br/ – Copacabana – Posto 6

– Stand-up Paddle Rio – (21) 98293-8483 / 98026-9141 – www.standuppaddlerio.com.br – Ipanema – Posto 10

SLACK LINE

– José Helu – R$50/aula – (21) 99519-5069 www.slacklinerio.wordpress.com (Lagoa, Copacabana, Ipanema)

– Escola Rio 40 graus – R$20/aula – (21) 9 6454-1345 www.facebook.com/escoladeslacklinerio (São Conrado)

VOO LIVRE

– Rony Lima – R$350 – (21) 99887-5809 www.ronilima.com.br

– Fly Tour Brazil – R$350 – (21) 99984-5643 www.flytourbrazil.com

– Estilo Voo Livre – R$350 – (21) 99862-7104 www.estilovoolivre.com.br