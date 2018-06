Baile de charme do Dutão, em Madureira, chega aos 25 anos

Por 25 anos, comemorados neste sábado (23), o baile do Viaduto de Madureira, ou Dutão, como é conhecido, se mantém como uma das principais celebrações da cultura negra na cidade do Rio. Ao som do “charme”, a festa reúne cerca duas mil pessoas todos os sábados e este promete ser ainda mais especial, com a comemoração das “bodas de prata” do evento.

Charme foi o termo usado pelo Corello DJ, um dos precursores do baile, para se referir ao rhythm and blues (ou R&B) contemporâneo, e acabou pegando na identidade do local. Além do charme, os DJs tocam soul e hip hop. Mas, a principal atração do local é a dança sincronizada.

Ao assistir pela primeira vez, chega a intimidar ver tanta gente – às vezes mais de 100 pessoas – realizando as mesmas coreografias de uma forma bastante harmônica. Mas, após alguns minutos de observação, é até possível arriscar alguns passinhos sem fazer feio. E se quiser se aprofundar, é oferecido um curso também aos sábados, à tarde.

O baile foi criado de uma maneira despretensiosa por camelôs que gostavam de “discotecar” e encontraram debaixo do Viaduto Negrão de Lima, em Madureira, um lugar propício para a festa. Hoje, o local conta com uma estrutura adequada para os shows e, desde 2013, é considerado “Bem Cultural de Natureza Imaterial da Cidade do Rio”, chancelado pelo prefeito Eduardo Paes.

Bastante conhecido dos moradores do subúrbio carioca, o baile do Dutão se projetou nacionalmente com as aparições na tevê. Recentemente, recebeu gravações da novela global “Babilônia” e antes, em 2012, também foi cenário de capítulos de “Avenida Brasil”. Além de ter sido palco de shows de nomes importantes da música negra, como Sandra de Sá, Racionais MC’s e Negra Li.

Serviço:

Atrações: Djs Fernandinho, Guto, Michell, Emekay e Xokolaty.

Ingressos antecipados: R$ 15,00

Pontos de Venda:

Aos Sábados no Baile.

MADUREIRA – Loja D’Negro: Rua Clara Nunes, 61 (ao lado da quadra da Portela).

CENTRO – Loja M Black: Uruguaiana, Box 371 – QD D.

Informações: 7836-8748

www.viadutodemadureira.com.br

www.facebook.com/viadutomadureira