Bloco das Carmelitas abre a sexta-feira carnavalesca

Já é carnaval no Rio, tanto no Sambódromo quanto nas ruas. À noite, começam a desfilar as 15 escolas da chamada Série A – a segunda divisão, que tem escolas tradicionais, como Império Serrano e Estácio de Sá (a TV Globo transmite).

À tarde, têm início os blocos de rua. O principal de hoje, que desfila agora, às 15 horas, é o Bloco das Carmelitas, que há 24 anos atrai entre 5 e 10 mil pessoas às ladeiras de Santa Teresa, na região central do Rio. O grupo surgiu numa homenagem irreverente ao convento das carmelitas, que fica no bairro e inspira os foliões a se vestir de freira e de padre. O bloco sai da Rua Almirante Alexandrino e este ano terá uma ala de mulheres em pernas de pau.

Confira outros blocos de hoje que valem a pena:

Eu sou eu, jacaré é bicho d’água

O bloco do bairro de Noel Rosa já existe há 15 anos e reúne famílias da região. A batalha de confetes ao fim é uma das atrações para as crianças

Às 17 horas na Rua Visconde de Abaeté, em Vila Isabel

Bloco Virtual

O desfile tem a vista deslumbrante do pôr de sol das praias do Leme e de Copacabana. Foi criado há 14 anos por entusiastas do renascimento do carnaval de rua no Rio

Às 18 horas na Avenida Atlântica, Posto 1, no Leme

Embaixadores da Folia

O bloco reúne quem trabalha no centro do Rio e já emenda no carnaval. Desfila há 15 anos e apresenta repertório de marchinhas tradicionais

Às 20 horas no Buraco do Lume, no centro

Rola preguiçosa tarda mas não falha

Há 22 anos, é o único de Ipanema hoje, e de noite. A bateria toca o samba-enredo do bloco, que ironiza a “sexta-feira 13” carnavalesca

Às 20 horas na Avenida Epitácio Pessoa, esquina com Maria Quitéria, em Ipanema