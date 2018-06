Calendário dos 450 anos do Rio tem programação até 2016

Até o carnaval de 2016, mais de 200 eventos vão marcar as celebrações dos 450 anos do Rio. São peças de teatro, shows de música, jogos de futebol, festivais e passeios que já estavam programados e foram incorporados ao calendário comemorativos, e também seminários e iniciativas especialmente pensadas na esteira da data – é o caso do Passaporte Carioca, que permitirá a entrada de visitantes em 40 museus gratuitamente ou com desconto.

Março, mês do aniversário (dia 1º), é o mais movimentado, com 58 eventos. Mas só esta semana a Prefeitura deve divulgar como será a festa principal.

Abaixo, alguns dos destaques da programação do primeiro semestre. A lista completa até dezembro está aqui.

FEVEREIRO

Exposição “A cidade idealizada – o Rio de janeiro através dos cartões postais (1900-1930)”

A mostra reúne os primeiros cartões postais do Rio, que “vendiam” o Rio como o principal destino turístico brasileiro. A introdução desse meio de comunicação foi no fim do século 19, e os cartões se popularizaram rapidamente. As imagens eram de uma cidade de grande beleza natural e urbanisticamente moderna, que merecia a visita de turistas brasileiros e estrangeiros. As reproduções fotográficas mostravam as transformações que marcaram o período, retratavam as obras públicas em andamento e os novos bairros que surgiam.

Centro Cultural Justiça Federal

Avenida Rio Branco 241 – Centro

Telefone 21-3261-2550

De 26/2 a 29/3

Terça a domingo das 12 horas às 19 horas

Gratuito

Jogos cariocas de verão

A primeira edição terá 18 modalidades esportivas amadoras com “DNA carioca”, realizadas ao ar livre, entre elas, skate, asa delta, futebol de praia e mountain bike. A ideia é esquentar a cidade para os Jogos Olímpicos de 2016 e fazer uso de paisagens das zonas oeste, norte e sul, como o Parque da Catacumba, o Parque de Madureira e praias. São cinco finais de semana de competição nas categorias “asfalto”, “mar”, “montanha”, “vento” e “areia”, e mais de três mil atletas participando.

Entre 21/2 e 22/3

Inscrições aqui.



MARÇO

Programação especial do MAM Rio

O Museu de Arte Moderna do Rio tem duas programações especiais, em cartaz até o fim do ano: a mostra de cinema “O Rio de Janeiro no Cinema”, na Cinemateca, e a instalação colaborativa “Meu Rio”, no foyer, com fotos enviadas pelo público para o email euvoceeomam@mamrio.org.br ou pelo instagram #euvoceeomam. Os filmes serão sempre na primeira semana de cada mês. Para março, serão exibidos, entre outros,”A visita dos reis belgas ao Brasil”, realizado pelo exército belga, em 1920, com imagens preciosas da época, e “Lábios sem beijos”, de Humberto Mauro, de 1930.

Museu de Arte Moderna

Avenida Infante Dom Henrique, s/número – Aterro do Flamengo

Telefone 21-3883-5600

Ingresso para o cinema R$ 7

Aniversário de 70 anos do RioZoo

Uma grande festa está sendo preparada para comemorar a longevidade do mais antigo jardim zoológico do Brasil. O público vai poder participar de atividades educativas e recreativas, verá exposição de fotos, ganhar brindes temáticos e máscaras de bichos. Um bolo gigante será oferecido para os parabéns ao zoo, que tem 138 mil metros quadrados e mais de dois mil animais.

RioZoo

Parque da Quinta da Boa Vista s/ número – São Cristóvão

Telefone 21- 3878-4200

De 18 a 21/3

Terça a domingo das 9 às 16h30

Ingresso R$ 6

ABRIL

Exposição “A tradição da pedra portuguesa no Brasil”

Recupera a tradição do calçamento com mosaicos de pedras portuguesas em passeios públicos, que faz parte da identidade urbanística da cidade: o mais famoso ponto é o calçadão da praia de Copacabana, construído em 1906 com desenho de ondas do mar copiado da Praça do Rossio, de Lisboa, mas há outros espalhados pela cidade.

Museu Nacional de Belas Artes

Avenida Rio Branco 199 – Centro

Telefone 21-2219-8474

De 14/4 a 14/6

Terça a sexta das 10 às 18 horas

Sábado e domingo de meio-dia às 17 horas

Ingresso R$ 8

Série 450 anos do Rio da Orquestra Sinfônica Brasileira

A OSB abre a temporada 2015 com uma série dedicada ao aniversário, na Cidade das Artes. A orquestra vai tocar compositores cariocas de diferentes gerações, como Villa-Lobos, Tom Jobim & Vinicius de Moraes, José Mauricio Nunes Garcia, Francisco Braga, Alberto Nepomuceno e Edino Krieger.

Cidade das Artes

Avenida das Américas 5300 – Barra da Tijuca

Telefone 21-3325-0102

De março a julho

Preços variam de acordo com o assento

MAIO

Exposição “A abolição e seus registros na vida privada II”

A partir do acervo da Casa de Rui Barbosa e de coleções particulares, a mostra narra como o fim da escravidão, em 1888, impactou as dinâmicas familiares e sociais. São documentos e fotografias de coleções de famílias como a do próprio Rui Barbosa.

Fundação Casa de Rui Barbosa

Rua São Clemente 134 – Botafogo

Telefone 21-3289-4600

De 12/5 a 19/7

De terça a sexta-feira das 10 às 17h30

Sábado e domingo das 14 às 18 horas

Ingresso R$ 2 (gratuito aos domingos)

Festival Internacional de Cenas em Casas

Em sua terceira edição, o festival, que já levou um Prêmio Shell na categoria “inovação”, vai levar espetáculos a 50 residências cariocas, das mais diferentes regiões e realidades socioeconômicas, dos bairros mais ricos a favelas. São pequenos espetáculos seguidos de conversas entre os artistas e os moradores. Este ano, haverá encenações em edifícios emblemáticos da cidade, como o apelidado de Balança-mais-não-cai, na Avenida Presidente Vargas, no centro. A programação ainda será detalhada.

JUNHO

Musical “Ataulfo Alves, o bom crioulo”

A peça narra a vida e a obra do compositor mineiro-carioca, que nasceu em 1909 e morreu em 1969 consagrado como um dos maiores autores e intérpretes de todos os tempos. Mostra sua trajetória de sucesso, a relação como os parceiros, a elegância. Como pontos altos, clássicos como “Ai, que saudades da Amélia” e “Atire a primeira pedra”.

Teatro Carlos Gomes

Praça Tiradentes 19 – Centro

Telefone 21-2232-8701

Horários e preços a definir

Rio Rebelde

Debates, exposição de fotos e um documentário vão tratar da vocação do Rio para contestar a ordem. O evento recupera a memória das revoltas populares desde o início da ocupação da cidade até a onda de protestos de 2013, passando pelas passeatas contra a ditadura militar.

Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ

Largo de São Francisco de Paula 1 – Centro

Telefone 21-2224-8125

De 17 a 21/6

Das 9 às 21 horas

Gratuito