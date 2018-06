Carnaval carioca movimenta mais de R$ 2 bilhões, estima Riotur

O carnaval carioca atraiu 977 mil turistas e movimentou US$ 782 milhões (R$ 2,236 bilhões pela cotação atual) em 2015, divulgou há pouco a Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur), responsável pela organização da festa. Ainda segundo o balanço, os mais de 450 blocos espalhados pela cidade receberam 4,793 milhões de pessoas.

Os blocos recordistas em público foram o Cordão da Bola Preta (1 milhão), o Monobloco (500 mil) e o Bloco da Preta (350 mil). O Monobloco desfilou na manhã deste domingo, encerrando o carnaval, e todos os três passaram pela zona central da cidade.

Os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí também atraíram grande público. Segundo a Riotur, em média 94% dos ingressos foram vendidos nas duas noites de exibição do Grupo de Acesso e nas outras duas noites do Grupo Especial, formada pela elite das escolas de samba.

Em outros palcos espalhados pela cidade, incluindo bailes populares, outras 370 mil pessoas festejaram o carnaval, cuja marca lembrou o aniversário de 450 anos da cidade.

Os hotéis tiveram grande procura no período. A média geral de lotação na rede hoteleira ficou em torno de 83,79%, seis pontos porcentuais acima do registrado no ano passado, mesmo com o aumento no número de quartos. Estabelecimentos localizados na orla da Zona Sul do Rio registraram índices de ocupação acima dessa média.

“A hotelaria ter batido o índice do ano passado, mesmo com um crescimento superior a 10% na oferta de quartos neste período, é um excelente indicativo do sucesso do evento e ratifica a importância do carnaval para o turismo e para a economia da cidade”, afirmou o secretário de Turismo do Rio, Antonio Pedro Figueira de Mello.

Nos albergues, a ocupação média foi ainda maior, de 92%. É a primeira vez que a Riotur realiza este tipo de levantamento. Segundo o órgão, a cidade conta com 217 estabelecimentos neste perfil atualmente.

O carnaval de 2015 ainda atraiu dez navios, com cerca de 26 mil pessoas embarcadas. Seis embarcações pernoitaram na cidade de domingo (15) para segunda (16), fato inédito no Píer Mauá.

“Nossa operação de carnaval é uma verdadeira olimpíada. São mais de 30 dias de muito trabalho, contando com o período pré-carnavalesco. Ainda temos muito o que aperfeiçoar, estamos constantemente nesta busca, mas concluímos nosso trabalho este ano com a certeza de que este carnaval já foi muito melhor do que o anterior”, avaliou Mello.

A cobertura do carnaval, de acordo com a Riotur, foi acompanhada por 1.288 jornalistas de 14 estados brasileiros e outros 362 profissionais estrangeiros de 29 países.