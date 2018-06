Casarão centenário terá ‘Batalha de Games’ na Lapa, centro do Rio

O Espaço Cinema Nosso realiza na próxima terça-feira, 30, a quarta edição da Batalha de Games. Gratuito, o evento vai reunir produtores independentes a partir das 14h, na Lapa, centro do Rio. Os jogos serão disputados em uma tela de cinema equipada com tecnologia digital 3D.

“A proposta é abrir espaço para que jovens desenvolvedores de games possam apresentar suas produções”, disse Antoanne Pontes, curador do evento. O game selecionado foi o Porcunipine, criado por brasileiros e lançado mundialmente no início do ano.

No jogo, porcos-espinho carecas batalham pela sobrevivência usando seus últimos espinhos. A primeira competição ocorreu no ano passado, durante o VI Festival CineMundo.

A escola Cinema Nosso começou suas atividades há 12 anos, com o objetivo de “contribuir para o desenvolvimento do senso crítico de crianças, adolescentes e jovens de classes populares por meio da linguagem audiovisual”. Instalada em um casarão do século 19, realiza cursos, oficinas, produções, palestras, mostras, sessões de cinema e festivais.

A instituição sociocultural foi criada a partir do processo de seleção de elenco para o filme “Cidade de Deus”, de Fernando Meirelles e Kátia Lund. Jovens que participaram das oficinas oferecidas na época decidiram promover o acesso de jovens da periferia às ferramentas de produção audiovisual, por meio de aulas práticas e teóricas.

As atividades da Escola Popular de Cinema tiveram início em 2002. Cinco anos depois, o Cinema Nosso inaugurou o espaço na Lapa, com laboratórios de animação, edição e finalização de som, além da sala de cinema com capacidade para 59 pessoas.

Serviço:

Batalha de Games

Data: 30 de junho

Horário: 14h

Local: Espaço Cinema Nosso

Rua do Rezende, 80, Lapa – Rio de Janeiro

Tel: 21.25053300/ www.facebook.com/cinemanosso

Entrada franca / Classificação livre