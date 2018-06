Cerimônias olímpicas recebem inscrição de voluntários até esta quarta

Termina nesta quarta-feira, 30, as inscrições para quem deseja ser voluntário em uma das cerimônias dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio-2016. No total, 12 mil candidatos serão selecionados. As audições começam em novembro, e os ensaios – que acontecerão no estádio de Moça Bonita, em Bangu – serão realizados a partir de abril.

Para participar, é necessário ter completado 16 anos até o dia 1.º de abril de 2016. Não há idade limite. O Comitê Rio-2016 informou que, até o momento, 65% dos inscritos são mulheres, e a média de idade é de 31 anos. O candidato mais velho tem 85 anos.

Os organizadores destacam que não é preciso ter nenhuma habilidade específica para disputar uma das vagas. “No Faustão não tem os caras que aprendem a dançar em uma semana e vão lá e fazem bonito? Imagina, então, alguém cheio de vontade de aparecer para o Brasil e para o mundo na cerimônia”, compara o produtor executivo Abel Gomes, um dos responsáveis em preparar as cerimônias.

Quem quiser participar deve fazer o cadastro através do site cerimonias.rio2016.com.