Cores desfiguram uniformes de clubes cariocas

Das três cores que traduzem tradição, o Fluminense não usou nenhuma delas e voltou a insistir na laranjinha, que lembra a seleção holandesa. Venceu assim o Resende por 1 a 0.

No clássico da rodada, o Botafogo mostrou sua estrela solitária e as listras da camisa já conhecidas do público. Mas nas costas dos atletas, o uniforme lembrava um outdoor sem criatividade e ainda sugeria que aproveitássemos uma “liquidação maluca” bem abaixo do número que identificava cada jogador.

O Flamengo foi derrotado duas vezes no Maracanã: por 1 a 0, no jogo em si contra o Alvinegro, e pelo uniforme também pouco afeito à história do clube. Fosse um campeonato de vôlei, e o Rubro-Negro poderia ser identificado como Flamengo/Caixa (ou Caixa/Flamengo), tal o tamanho um tanto desproporcional que o patrocinador ocupa na camisa do clube.

Ok. O Fla utilizava seu terceiro uniforme. Mas o problema está presente nos outros dois e descaracteriza o manto rubro-negro conhecido em cada cantinho do Brasil. Por falar em Flamengo e nessa desfiguração, já é possível ver pelas ruas do Rio inúmeros torcedores do time vestindo camisas exclusivamente vermelhas com o símbolo do clube.

Nesta 7ª rodada do Campeonato Carioca, o Vasco, dos grandes, foi o único que honrou seus trajes. A camisa branca, com lista negra, é um padrão desde janeiro de 1938, e representou o clube na vitória por 2 a 0 sobre o Bangu.

Nesse jogo, em São Januário, o pitoresco esteve com o perdedor. O Bangu é um famoso Alvirrubro do futebol carioca, mas tem jogado todo de azul em algumas partidas nesse campeonato. Não se trata de um truque, de ilusionismo. Os olhos da crítica podem até não distinguir as cores umas das outras. E se fôssemos ver dourado e branco no azul do Bangu continuaríamos sem chegar a lugar nenhum.

Por excesso de cores, o futebol carioca parece descolorir.