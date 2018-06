Despedida do Carnaval 2016 terá 103 blocos nesta terça no Rio

O Bloco das Carmelitas desfila pela segunda vez no Carnaval 2016 hoje – a primeira foi na sexta-feira anterior ao início da festa. Dez mil foliões são esperados para percorrer as ruas do bairro de Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro. Uma lenda que envolve o bloco explica os dois desfiles que o Carmelitas faz todo ano, desde sua fundação, em 1990. Ela fala de uma freira que, supostamente, deixaria o claustro em um convento no bairro no início da festa e só voltaria na terça de carnaval. Neste ano, a tradição vai se renovar a partir das 10h de hoje.

Outros 102 blocos desfilarão hoje no Rio. O público esperado pela Riotur, estatal municipal encarregada do setor de turismo, é de pelo menos 502 mil pessoas. Confira a lista de desfiles de hoje: