Em obras, porto do Rio espera 130 mil pessoas no Carnaval

Embora as obras de revitalização da zona portuária ainda causem tumulto e desconforto para quem passa na região, a cidade receberá um número recorde de 11 navios de turismo no domingo de carnaval, 7 de fevereiro. Oito embarcações passarão a noite no Píer Mauá (Centro), onde atracam os cruzeiros. Mais três chegarão de manhã e partirão no fim da tarde. Somando passageiros que já estavam nos navios, os que embarcarão no Rio e a tripulação, 80 mil pessoas transitarão pelo píer entre domingo e segunda de carnaval. Na semana do carnaval, entre 6 e 13 de fevereiro, aproximadamente 130 mil pessoas transitarão pelo píer, segundo cálculo da administração.

No mesmo período do ano passado, foram 70 mil. O dólar em alta, segundo profissionais do setor, atraiu turistas estrangeiros e fez os brasileiros optarem por cruzeiros domésticos, o que aumentou o número de passageiros nos transatlânticos. Outro fator que contribuiu para o aumento de passageiros é o fato de que algumas companhias aumentaram a capacidade dos navios. Há também interesse dos turistas em visitar a cidade sede dos Jogos Olímpicos.

“É como se fosse um jogo do Maracanã. A diferença é que tem movimento o dia inteiro. Enquanto alguns estão indo dormir, outros estão saindo”, disse o gerente de operações do Píer Mauá, Alexandre Gomes.

Uma frota de 150 ônibus está reservada para levar os turistas para assistir ao desfile das escolas de samba do Grupo Especial, no Sambódromo. Cerca de 400 funcionários trabalharão na recepção dos navios, em funções que vão da operação de trânsito ao transporte de bagagem.

Na última segunda-feira (1), apenas um transatlântico estava atracado no Píer Mauá, o Queen Mary II. O navio partiu em 10 de janeiro da Inglaterra e já passou pelos Estados Unidos, Caribe, Bahia e, do Rio de Janeiro, seguirá para Uruguai e Chile. Depois continuará viagem pelo Oriente Médio até voltar à Europa.

O casal britânico Richard e Annie Greig embarcou em Londres e optou por encerrar o cruzeiro no Rio. Pretendiam se hosspedar em um um hotel em Copacabana para passar mais três dias na cidade. Depois, embarcariam avião para voltar para casa, via Madri.

“Muito calor”, foi o primeiro comentário do casal, em dia de temperatura recorde no ano, quando os termômetros chegaram à máxima de 41 graus. Annie e Richard também ficaram impressionados com a má conservação de prédios antigos do centro.

“É uma pena, é a herança da cidade, em muitos lugares são pontos turísticos muito procurados”, disse a turista.

Na terça-feira de carnaval, só três transatlânticos estarão no Píer Mauá. Na Quarta-feira de Cinzas, não haverá navios atracados.

A temporada de cruzeiro começou em 15 de novembro e vai até 29 de abril. Segundo a direção do Píer Mauá, 565 mil turistas passarão pelos terminais. Serão 109 atracações, mesmo número da temporada passada. A diferença é que este ano vieram navios maiores e com mais passageiros. No período 2014-2015, 490 mil pessoas transitaram pelo píer na temporada de cruzeiros.