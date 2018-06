Escola de cinema oferece aula gratuita nesta quarta-feira (6)

Na próxima quarta-feira, dia 6, a escola de cinema Darcy Ribeiro, no centro do Rio, vai promover uma cine-aula gratuita e aberta a todos. Às 19 horas será exibido o documentário “Últimas Conversas”, do cineasta Eduardo Coutinho (1933-2014), e em seguida haverá um bate-papo com a montadora do filme, Jordana Berg. O crítico Jose Carlos Avellar será o mediador da conversa.

O documentário, selecionado pelo Petrobras Cultural 2012, foi realizado a partir de entrevistas feitas por Coutinho com jovens estudantes brasileiros. O filme busca entender como pensam, sonham e vivem os adolescentes de hoje. O material foi editado pela montadora Jordana Berg, parceira de Coutinho desde “Santo Forte” (2000), e a versão final é de João Moreira Salles. A estreia nacional do filme será nesta quinta-feira, dia 7.

Serviço: Escola de Cinema Darcy Ribeiro – Rua da Alfândega, 5 – Centro do Rio de Janeiro – Telefone (21) 2233-0224. Entrada gratuita, sujeita à lotação da sala.