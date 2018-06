Esquema especial de transportes começa nesta sexta, 13

O esquema especial de transportes para o Carnaval 2015 começará nesta sexta-feira, 13. Com as mudanças no trânsito causadas pelos desfiles de blocos, o Estado recomenda o uso de transporte coletivo.

Confira a programação:

METRÔ

O Metrô terá esquema especial durante os cinco dias de festa. Os trens circularão, sem interrupção, das 5h de sexta-feira (13/02) às 23h de terça-feira (17/02). Haverá com extensão de embarque até 1h de quarta-feira (18/02) nas estações Central e Praça XI, e até 2h nas estações Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos, Cantagalo e General Osório.

A partir das 12h de sábado (14/02), os trens da Linha 2 farão o trajeto direto entre Pavuna e General Osório sem transbordo entre as duas linhas. A operação especial se repetirá entre 5h de sábado (21/02) e 23h de domingo (22/02) para atender aos usuários que vão ao Desfile das Campeãs, no Sambódromo.

Algumas estações não funcionarão durante o Carnaval. No sábado (14/02), devido ao desfile do Cordão da Bola Preta, a estação Cinelândia estará fechada durante todo o dia. Na segunda-feira, 16/02, ela voltará a fechar durante todo dia, por causa do desfile do bloco Sargento Pimenta. De sábado (14/02) a terça-feira (17/02), entre 15h e 20h, a estação General Osório terá um esquema especial de operação. Alguns acessos serão exclusivos para embarque e outros, desembarque.

Durante a madrugada, algumas estações fecharão suas bilheterias, mas vão permanecer abertas para embarque e desembarque. A programação completa está disponível no site www.metrorio.com.br.

SUPERVIA

A concessionária dos trens urbanos oferecerá viagens extras em composições com ar-condicionado. Na madrugada de sexta-feira (13/02) para sábado (14/02), serão 16 mil lugares adicionais na volta para casa em oito trens extras para os ramais Santa Cruz, Japeri e Saracuruna. As partidas sairão da Central do Brasil em direção às estações terminais entre 0h e 5h.

Na manhã de sábado, os passageiros dos ramais Santa Cruz e Japeri que forem ao desfile do Cordão da Bola Preta, no Centro do Rio, poderão embarcar em viagens extras para a Central do Brasil. A estação Santa Cruz terá partidas às 7h53, 8h23 e 8h43. Já os passageiros da estação Japeri terão viagens às 7h38 e às 7h59.

De sábado (14/02) até terça-feira (17/02), serão 39 viagens, saindo da estação Central do Brasil a cada duas horas para os ramais Japeri, Santa Cruz e Saracuruna. Apenas a estação Central do Brasil estará aberta para embarque. As demais só funcionarão para desembarque de passageiros.

Na Quarta-Feira de Cinzas (18/02), até às 10h, o ramal Deodoro vai operar com intervalos de 15 minutos. Os ramais de Santa Cruz e Japeri terão intervalos de 25 minutos, e trens dos ramais Belford Roxo e Saracuruna sairão a cada 30 minutos. Após as 10h, a operação voltará ao normal.

Para o Desfile das Campeãs (21/02), haverá trens na madrugada de domingo para os ramais Santa Cruz, Japeri e Saracuruna.

A programação completa dos trens para o Carnaval poder ser obtida no site da concessionária www.supervia.com.br e por meio do SuperVia Fone (0800 726 949, que atende 24 horas).

TELEFÉRICO

O Teleférico do Alemão funcionará das 8h às 20h, do dia 14 ao dia 18 de fevereiro.

BARCAS

A CCR Barcas vai operar com horários especiais nos dias 16 e 18/2 (segunda e Quarta-Feira de Cinzas). A previsão é de que sejam transportados cerca de 500 mil passageiros entre os dias 12/2 (quinta-feira) e 18/2 (Quarta-feira de Cinzas). Toda a programação pode ser conferida em www.grupoccr.com.br/barcas.

Confira a programação:

Dias 14/2 (sábado) e 15/2 (domingo)

A linha Praça XV-Praça Araribóia-Praça XV vai operar com intervalos de 30 minutos. As linhas do Cocotá e de Charitas não funcionam nos fins de semana. A linha de Paquetá funcionará normalmente.

Dia 16/2 (segunda-feira)

Entre 5h40 e 10h, os intervalos da linha Praça XV-Praça Araribóia-Praça XV serão de 20 minutos. Das 10h às 16h, as partidas serão a cada 30 minutos. Entre 16h e 20h, são retomados os intervalos de 20 minutos. As viagens das 20h às 23h30 acontecerão a cada 30 minutos.

A operação da linha Praça XV-Charitas-Praça XV será suspensa, devido a obras.

A linha Praça XV-Cocotá-Praça XV vai operar com os seguintes horários:

Praça XV-Cocotá: 8h10, 10h30, 17h30 e 18h40

Cocotá-Praça XV: 7h, 8h, 9h20, 11h40 e 18h40

A linha Praça XV-Paquetá-Praça XV vai operar com os seguintes horários:

Paquetá-Praça XV: 6h, 8h30, 10h, 11h30, 13h, 14h30, 16h, 17h30, 19h, 20h30, 22h, 23h30

Praça XV-Paquetá: 4h30, 7h, 8h30, 10h, 11h30, 13h, 14h30, 16h, 17h30, 19h, 20h30, 22h, 0h.

As linhas do sul fluminense vão operar com os seguintes horários:

Mangaratiba-Ilha Grande: 8h

Ilha Grande-Mangaratiba: 17h30

Ilha Grande-Angra dos Reis: 10h

Angra dos Reis-Ilha Grande: 17h30

Dia 17/2 (terça-feira)

A linha Praça XV-Praça Araribóia-Praça XV vai operar com intervalos de 30 minutos. As linhas de Cocotá e de Charitas não funcionam nos feriados.

A linha de Paquetá funcionará normalmente.

Dia 18/2 (Quarta-Feira de Cinzas)

A linha Praça Araribóia-Praça XV terá intervalos de 30 minutos.

A linha Praça XV-Charitas-Praça XV não terá operação, devido a obras.

A linha Praça XV-Cocotá-Praça XV vai operar com os seguintes horários:

Cocotá-Praça XV: 7h, 8h, 9h20, 11h40 e 18h40

Praça XV-Cocotá: 8h10, 10h30, 17h30 e 18h40

A linha Praça XV-Paquetá-Praça XV vai operar com os seguintes horários:

Paquetá-Praça XV: 6h, 8h30, 10h, 11h30, 13h, 14h30, 16h, 17h30, 19h, 20h30, 22h e 23h30

Praça XV-Paquetá: 4h30, 7h, 8h30, 10h, 11h30, 13h, 14h30, 16h, 17h30, 19h, 20h30, 22h, 0h

As linhas do Sul Fluminense vão operar nos seguintes horários:

Mangaratiba-Ilha Grande: 8h

Ilha Grande-Mangaratiba: 17h30

Ilha Grande-Angra dos Reis: 10h

Angra dos Reis-Ilha Grande: 17h30