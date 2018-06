Evento no Campo de Santana vai incentivar doação de livros

Neste sábado, dia 11, o Campo de Santana, no centro do Rio, será palco de mais uma edição do projeto “Descarrego Literário”, cujo principal objetivo é incentivar a doação de livros.

O evento começa às 11 horas e vai oferecer um sarau poético, além de duas atrações musicais, Duda Bastos e Pedro Jardim. Um microfone ficará à disposição de quem quiser fazer outras apresentações artísticas.

Durante todas as atividades será incentivada a doação de livros. Quem tem obras pelas quais já não se interessa será convidado a doá-las. Quem se interessar pelos livros disponíveis poderá levá-los para ler.

O evento é promovido pelo Instituto Ativa Ação de Cidadãos, Contribuintes, Consumidores e Usuários de Serviços (Acuse), em parceria com a Fundação Parques e Jardins. O objetivo é estimular os leitores e quem não tem o hábito da leitura a trocar obras.

“É mais um processo para a revitalização cultural do Campo de Santana, que no passado era uma referência em cultura. Assim vamos intensificar cada vez mais nossas ações com entretenimento na maior área verde do centro da cidade”, afirmou o presidente da Fundação Parques e Jardins, Wellington Ribeiro da Silva.