Evento oferece passeios ecológicos e comidas típicas de Maricá

No próximo dia 2 de agosto a Prefeitura de Maricá, na Região Metropolitana do Rio, vai promover mais uma edição do “Espraiado de Portas Abertas”. Trata-se de uma festa em que dezenas de fazendas, ranchos e estabelecimentos comerciais ao longo dos sete quilômetros da Estrada do Espraiado receberão visitantes para exibir as tradições locais: artesanato com fibra de bananeira, tapeçarias, pratos típicos, produtos da região (mel, geleias artesanais e bijuterias), passeios rurais e ecológicos, circuito religioso (visitação à Igreja de São João e às capelas de Santo Antônio e São Jorge) e shows musicais do projeto “Sob o Céu, Sob o Sol de Maricá”. Algumas atrações são pagas, outras são grátis.

Desta vez, o tema do evento será o feijão-guandu, espécie tradicional na região. Cultivado até hoje por alguns moradores, hoje para uso próprio, o guandu é considerado um feijão raro e é conhecido por sua semelhança com a vagem.

No sítio do Riacho, os visitantes poderão participar da colheita, às 10 horas, com supervisão da proprietária Regina Sebould. Em seguida o feijão será debulhado no casarão Alonso Moraes, imóvel colonial de 200 anos que está em restauração. Após a atividade, será servido um lanche com café, bolo de milho e biju. Também serão dadas informações e receitas com o produto agrícola.