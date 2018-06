Festa de aniversário da cidade começa no Cristo, neste sábado

As comemorações pelos 450 anos do Rio começam na manhã deste sábado, 28, no Cristo Redentor. Às 9h, haverá um abraço simbólico à estátua em apoio a uma campanha em defesa da ética. E, logo depois, os visitantes do ponto turístico serão convidados a cortar um bolo de 4,5 metros de comprimento, oferecido pela Sociedade de Amigos da Rua da Carioca e Adjacências (Sarca). Padre Omar Raposo, reitor do Santuário Cristo Redentor, rezará a Oração do Ângelus, ao meio-dia, em intenção ao Rio de Janeiro.

O bolo é só uma prévia da festa que está sendo preparada para domingo. “Vamos fazer um bolo de 450 metros de comprimento. Serão usados 3 mil ovos, duas toneladas de açúcar, 2,5 toneladas de farinha, mil litros de leite, 1,5 toneladas de margarina”, enumera o presidente da Sarca, Roberto Cury.

O bolo, que custou R$ 98 mil, começará a ser montado na Rua da Carioca, no Centro, às 15 horas de sábado. A previsão é de que seja cortado no domingo, 1º, pelo prefeito Eduardo Paes.