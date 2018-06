Festival de fagote oferece concertos grátis no centro do Rio

Começou nesta segunda-feira (23) e segue até 30 de novembro, no Rio de Janeiro, a primeira edição do Festival Internacional de Fagote da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Uerj) e da Universidade de São Paulo (USP). O fagote é um instrumento musical de sopro.

O evento homenageia o compositor brasileiro Francisco Mignone e o professor Noël Devos, a quem Mignone dedicou toda sua obra para o fagote. As exibições acontecem na Escola de Música da UFRJ e no Espaço Guiomar Novaes (Sala Cecilia Meireles), ambos na Lapa (região central), e no Centro Cultural do Poder Judiciário, também no centro. A curadoria é dos professores pesquisadores Aloysio Fagerlande (UFRJ) e Fabio Cury (USP).

Durante uma semana, o público terá acesso gratuito a concertos, oficinas, masterclasses e palestras, além de contar com a oportunidade de conhecer de perto o trabalho de profissionais mundialmente famosos. Entre os convidados destacam-se Matthias Rácz, 1º fagote da Tonhalle Orchesta (Zurique) e professor da Escola Superior de Música de Zurique, e Afonso Venturieri, 1º fagote da Orchestre de la Suisse Romande (Genebra) e professor do Conservatório Superior de Música de Genebra.

O concerto de abertura será às 12h30 do dia 26, no Espaço Guiomar Novaes, com repertório em homenagem a Francisco Mignone. Os solistas Aloysio Fagerlande (UFRJ),Benjamin Coelho (Iowa University, EUA), Elione Medeiros (UNIRIO) e Fabio Cury (USP), todos intérpretes do fagote, farão participações especiais.

A Orquestra Sinfônica Cesgranrio, com regência do maestro Eder Paolozzi, foi escolhida para encerrar o evento com dois concertos, no dia 30, também no Espaço Guiomar Novaes. Os concertos contam com participação especial de Afonso Venturieri, Matthias Rácz, Frank Först e Fabian Contreras (fagotista principal da Orquestra Sinfônica de Córdoba), entre outros.

De 27 a 29 de novembro serão expostos, pela primeira vez no Brasil, fagotes e acessórios na Sala Henrique Oswald, na Escola de Música da UFRJ. A exposição é promovida por importantes fabricantes mundiais do instrumento, como J. Püchner, B. Moosmann, Fox, Gebr. Mönnig, e Adler. Todos os participantes poderão testar os fagotes fabricados por eles, com supervisão direta dos próprios artesãos.

Programação:

Sala da Congregação (EM-UFRJ)

23 a 26/11

9h00 às 11h45 – masterclasses com David-Tomas Realp (Karlsruhe Hochschule fur Musik, Alemanha)

27/11 – sexta-feira

8h30– masterclass com Fabian Contreras (Orquestra de Cordoba, Argentina)

10h30 – masterclass com Benjamin Coelho (Iowa University)

14h00- palestra “Saúde do Músico”, Cristina Porto (Escola de Música de Brasilia)

15h00– palestra “Manutenção do fagote”, Mauro Ávila (UFRJ/OSB, luthier Puchner)

16h00 – oficina “Livre improvisação ao fagote”, Adolfo Almeida Jr. (UFRGs/OSPA)

Centro Cultural do Poder Judiciário (CCPJ-Rio)

18h30 – concerto com Matthew Taylor, Ricardo de Oliveira, Michel Arghirachi e Quarteto de fagotes da OSTM . Participação Flavio Augusto (piano).

Sala da Congregação (EM-UFRJ)

28/11 – sábado

8h30- masterclass com Matthias Rácz (Orquestra Tonhalle/Escola Superior de Artes de Zurique, Suiça)

10h30- masterclass com Afonso Venturieri (Orchestre Suisse Romande, Suíça)

14h00 – oficina de palhetas, Francisco Formiga (OSESP)

Salão Leopoldo Miguez (EM-UFRJ)

28/11 – sábado

17h30 – Concerto com Zulma Carrillo (Colômbia) e Quarteto de Fagotes de Córdoba (Argentina)

Sala da Congregação (EM-UFRJ)

29/11 – domingo

8h30- masterclass com David-Tomas Realp (Karlsruhe Hochschule fur Musik, Alemanha)

10h30- masterclass com Frank Först (“Franz Lizst” Weimar Hochshule fur Musik)

14h00- oficina de contrafagote com Romeu Rabello (OSESP)

16h00- masterclass com Franz Jürgen Dorsan (Orquestra Metropolitana de Lisboa, Portugal)

Salão Leopoldo Miguez (EM-UFRJ)

29/11 – domingo

17h30- Concerto Alejandra Rojas e OSESP Bassoons (Quinteto de fagotes da OSESP)

Sala Henrique Oswald (EM-UFRJ)

27 a 29/11

9h00 a 17h00 – exibição de instrumentos e acessórios direto com os fabricantes.

ESPAÇO GUIOMAR NOVAES

26/11 – 12h30 – Homenagem a Francisco Mignone

Obras de Mignone, com Aloysio Fagerlande (UFRJ), Benjamin Coelho (Iowa University, EUA), Elione Medeiros (UNIRIO), Fabio Cury (USP) – fagotes

Part. de Paula da Matta (piano) e Doriana Mendes (canto)

26/11 – 18h30

Obras de F. Mignone, Alceo Bocchino, Alexandre Tansman, Vittor Santos e Ricardo Brafann.

Com Ronaldo Pacheco (OSTM-SP), Marcos Fokin (OSTM-SP), Jamil Bark (Unespar/OSIMPA), Felipe Destefano (OSB), Heleno [Costinha] Feitosa (UFPb), Valdir Caires (UFPe)- fagotes.

Part. de Flavio Augusto (piano) e Josely Machado Bark (piano)

30/11 – 12h30

Obras de Eichner, Torriani, Vivaldi, Piazzolla

Com Franz Jurgen Dorsan (Orquestra Metropolitana de Lisboa), Alejandra Rojas (Venezuela/inglaterra) e Fabian Contreras (Orq. Municipal de Cordoba, Argentina). Orquestra da Fundação Cesgranrio, regente Eder Paolozzi

30/11 – 18h30

Obras de Villa-Lobos, Vivaldi e B. Hummel

David-Tomas Realp (Karlsruhe Hochshuke fur Musik, Alemanha), Matthias Rácz (Tonhalle Orchestra, Suiça ), Afonso Venturieri (Orchestre Suisse Romande, Suiça), Frank Först (Weimar Hochshule fur Musik, Alemanha). Orquestra da Fundação Cesgranrio, regente Eder Paolozzi.